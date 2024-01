CAN 2023 – Tom Saintfiet, coach de la Gambie: « C’est un match très spécial mais on n’a pas peur du Sénégal »

« Notre première expérience en CAN a été fantastique mais pour cette fois, on a promis de faire mieux. On a gagné certaines grandes équipes comme la Tunisie, l’Algérie, la Guinée et le Maroc, donc on n’a pas peur (du Sénégal).



On a peut être plus d’expérience avec dix-huit joueurs qui ont participé à la dernière CAN. Nous avons neuf nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes dans l’effectif, avec une moyenne d’âge est de 26 ans.



C’est un match très spécial, un match de Sénégambia, mais on n’a pas peur. La Gambie a gagné deux fois dans l’histoire contre le Sénégal, demain on fera tout pour gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce dimanche.