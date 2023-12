CAN 2024 : Aliou Cissé publie une pré liste de 55 joueurs sans la pépite Amara Diouf Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 s'approche à grand pas. Pour cette grand-messe du football africain, les nations qualifiées ont déposé auprès de la CAF leur pré- liste. Le technicien national Aliou Cissé a déposé un groupe de 55 joueurs avec sans surprise la présence des cadres mais sans Amara Diouf, nouvelle pépite du football sénégalais. On peut noter aussi l'absence de six champions d'Afrique dont Bouna Sarr, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Keita Balde et Loum Ndiaye. On note néanmoins la présence de Nampalys Mendy, blessé.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-2024-aliou-cisse-publie-un...

