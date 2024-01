CAN 2024: Le Maroc tenu en échec par la RDC Le Maroc et la RDC se sont séparés sur un nul (1-1), ce dimanche 21 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Si les Lions de l’Atlas ont ouvert le score très rapidement grâce à Achraf Hakimi, la RDC a recollé au score en fin de seconde période avec un but de Silas Katompa Mvumpa.

Contrairement à la rencontre précédente face à la Tanzanie, le Maroc n’a pas eu à attendre très longtemps pour ouvrir les hostilités. Le Parisien Achraf Hakimi, seul au marquage, profite d’un corner tiré par Hakim Ziyech pour marquer du droit (6e). L'ancien madrilène signe ainsi son premier but dans la compétition, lui qui avait été passeur décisif face à la Tanzanie. Juste avant, Youssef En-Nesyri avait forcé le portier congolais à faire une parade dantesque, après une tête puissante du joueur du FC Séville (2e).



Si la RDC s’était procurée un nombre important d’occasions contre la Zambie, c’est une autre paire de manches contre les Lions de l’Atlas. Il faut attendre la 33e minute pour voir les Léopards rater une belle occasion : un corner de Kakuta est dévié par Selim Amallah et file sur Chancel Mbemba, placé au second poteau. Le joueur de Marseille, surpris, n'arrive pas à pousser le ballon.



La RDC aurait pu recoller au score grâce à un penalty obtenu après une main de Selim Amallah dans la surface. Mais Cédric Bakambu manque son duel face à Yassine Bounou en croisant trop sa frappe qui touche le poteau gauche (41e).



L'égalisation salvatrice arrive finalement à la 77e minute et le stade Laurent Pokou frissonne. Elia Meschack centre pour Silas Katompa Mvumpa, élu homme du match, qui frappe du plat du pied pour battre Yassine Bounou, complètement dépité. Dans la foulée de l’égalisation, la RDC est en passe de doubler la mise après un centre en retrait de Elia Meschack. Samuel Moutoussamy ne concrétise pas (79e).



Le Maroc, qui souhaitait sa qualification pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée, attendra. Sébastien Desabre, le coach des Léopards, n’avait pas caché son souhait d’obtenir au moins un nul face à l’équipe la plus citée pour le titre final. En attendant, le Maroc, battu par la France en demi-finale du dernier Mondial en décembre 2022 au Qatar, ne compte qu'une seule CAN à son palmarès, en 1976 en Éthiopie.



En Côte d’Ivoire, c’est désormais le titre que les hommes de Walid Regragui visent, et rien d’autre. Lors de la dernière édition en 2022 au Cameroun, les Lions de l’Atlas avaient été éliminés en quarts de finale par l'Égypte.



