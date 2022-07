CAN Féminine : la Zambie élimine le Sénégal aux tirs au but Les « Lionnes » sont éliminées aux tirs au but (4-2) au stade Mohamed V où se tenait le quart de finale entre le Sénégal et la Zambie. Les « Lionnes » du Sénégal ont pourtant ouvert le score en premier grâce à Nguenar Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022

Servie sur un coup-franc bien botté par Mbayeng Sow, elle poussait le cuir de la tête au fond des filets. Nous jouions la 60e minute.



La Zambie ne tardera pas à réagir puisque 9 minutes plus tard, Avell Chuitundu égalisera après une grosse faute de main de la gardienne sénégalaise Tening Sène. Au final, les choses se sont décidées aux tirs au but.



Korka Fall a raté le premier tir des « Lionnes ». L’espoir était encore permis après le raté de Lusho Mweemba mais Awa Diakhaté avait, elle aussi, raté le 4e tir du Sénégal. Ce qui scellait la victoire des Oranges et Noires avec la portière Hazel Nali qui concrétisait son tir pour le 4-2.



Les « Lionnes » échouent aux portes des demi-finales et ne verront donc pas le Mondial.



