CAN et Coupe des clubs : Sadio Mané donnera la priorité aux Lions

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a déclaré qu’il donnerait la priorité aux Lions aux dépens de Liverpool si la CAN 2021 était organisée en même temps que la Coupe du monde des clubs, la nouvelle trouvaille de la Fifa.



‘’Il n’y a pas de débat là-dessus, la priorité c’est de porter les couleurs nationales’’, s’est justifié l’attaquant sénégalais, invité de la radio privée RFM ce lundi matin. L’international sénégalais estime que ce serait ‘’horrible’’ d’établir un tel calendrier.



‘’Ce sera horrible de devoir jouer la CAN et la coupe du monde des clubs’’, a expliqué l’international sénégalais au sujet de la nouvelle compétition formalisée par la FIFA.



La Fifa a attribué l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2021 à la Chine, à l’occasion de la réunion de son Conseil tenu à Shanghai.



Ce sera ainsi la première édition qui se disputera à 24 équipes (et non plus sept), dont huit européennes.



L’équipe de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2019, est assurée de prendre part à cette première édition de la coupe du monde des clubs.



Les revenus commerciaux de cette compétition qui va remplacer la coupe des Confédérations atteindront la somme de 50 milliards de dollars, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino. APS









