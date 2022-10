CANAL+ Groupe annonce la diffusion de la nouvelle série "TERRANGA", sur CANAL+PREMIERE, le lundi 24 octobre 2022

Nouvelle fiction produite par Keewu Production (MEDIAWAN Africa), en co-production avec CANAL+INTERNATIONAL, TERRANGA est une série alliant saga familiale et thriller environnemental. Créée par Cyril Sebas Diop et co-réalisée par Angèle Diabang, cette série CANAL+ORIGINAL réunit un casting d’acteurs sénégalais connus du grand public .A découvrir dès le lundi 24 octobre à 20h30, en exclusivité sur CANAL+PREMIERE.



TERRANGA met en scène deux grandes familles sénégalaises, les Guèye et les Sidibé, qui sont éclaboussées par un scandale sanitaire et écologique. Dans le collimateur du célèbre Ricochet, un lanceur d’alerte adulé par les jeunes générations africaines, les deux patriarches Seg Guèye et Mansour Sidibé vont devoir prouver leur innocence à leurs proches et à la bonne société dakaroise. A moins que Ricochet ait raison ? Et qu’ils soient véritablement coupables ?



Dans le même temps, Ruben Allepot, jeune Sénégalais qui a été adopté à la naissance, revient dans son pays natal pour enquêter sur ses racines…



A travers cette saga familiale sur fond de scandale écologique sans précédent, cette nouvelle série CANAL+ORIGINAL promet passion, vengeance, action, et suspense. Série engagée autour de questions environnementales, elle met également en perspective le monde agricole moderne versus le monde des affaires et met en lumière des problématiques plus profondes comme celle de l’identité ou du combat écologique.



Créée par Cyril Sebas Diop, TERRANGA a bénéficié d’ateliers d’écriture, en particulier au Sénégal, pour la formation de 5 scénaristes africains, en partenariat avec CFI, l’Agence Française de Développement Médias. Tournée entièrement au Sénégal, la réalisation est signée de l’auteur de la série avec Angèle Diabang, scénariste et réalisatrice sénégalaise.



TERRANGA, c’est aussi un casting 100% sénégalais, composé d’acteurs déjà plébiscités dans de grandes séries sénégalaises tels que : Arfang Sané, Ousseynou Bâ, Abdoulaye Diakhaté et Amélie Mbaye.







A PROPOS DE TERRANGA



GENRE : SAGA / THRILLER ENVIRONNEMENTAL

PAYS : SENEGAL

FORMAT : 8 X 45 MIN

PRODUCTION : KEEWU PRODUCTION (MEDIAWAN AFRICA)

ALEXANDRE RIDEAU ET BASSIROU N’DIAYE

PRODUCTION DÉLÉGUÉE : CANAL+INTERNATIONAL

FABRICE FAUX, NATHALIE FOLLOROUX, CÉCILE GÉRARDIN, MADDY MANDERSCHEID

CREATEUR : CYRIL SEBAS DIOP

SCENARISTES : CYRIL SEBAS DIOP, ROXANE DOGAN, DALAL SECK, REGIS MOUKILA, ANDY MARVINE, MOHAMMED N’DIAYE, ET ALAIN PATETTA

REALISATEURS : CYRIL SEBAS DIOP ET ANGELE DIABANG

AVEC : ARFANG SANE, OUSSEYNOU BA, ABDOULAYE DIAKHATE, LEANDRY A. NDEYE, AMINATA DIOP, AMY LUCIA DIOP, AMELIE MBAYE, EMILIE ADAMS, ROSELYNE M. A. SYLLA, FATIMATA LY, AMADOU BYA SOW ET MARTINE MONERVILLE…

AVEC LE SOUTIEN DE CFI,L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT MÉDIAS





A PROPOS DU GROUPECANAL+



Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte 23,7 millions d’abonnés dans le monde, dont 9 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CNEWS et CSTAR, ainsi que sa régie publicitaire. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.



A PROPOS DE KEEWU PRODUCTION (MEDIAWAN AFRICA)



Keewu Production (Mediawan Africa) est une société de production créée en 2012 par Alexandre Rideau. Implantée au Sénégal, Keewu déploie son activité sur la totalité du continent africain. Les productions de Keewu racontent les histoires du continent tout en apportant au public un éclairage sur les enjeux contemporains. Keewu produit différents types de fictions audiovisuelles, pour des chaines de télévision panafricaines ou locales, et/ou financés par des ONG et des organismes publics/parapublics sur le thème de la santé et de l’éducation. Keewu participe à la structuration de la filière audiovisuelle en Afrique, notamment par l’identification et la formation des talents, et par des partenariats avec les écoles de cinéma du continent.



Les productions de Keewu s’étendent sur les documentaires « Orchestra Baobab » et la fiction « C’est la vie » (62x26’, série 3 saisons) ; « Sakho et Mangane » (série policière 8x52’) ; « Je à trois » (10x5. Produit en 2016) ; « Top Radio » (série ivoirienne 13x26’ – diffusée sur RTI et TV5) ; « Shuga » (Série produite à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour MTV 8X22’) et plus récemment « Manjak » (série 6x52’ – diffusée sur CANAL+PREMIERE AFRIQUE).