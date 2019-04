CDC : Aliou Sall lance les travaux de sa Tour de 38 milliards aujourd’hui Les travaux de construction de la Tour multifonctions, de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), dirigée par Aliou Sall, démarrent ce jeudi avec la pose de la première prévue à 10h, aux Mamelles, sous la présidence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 10:51

Cette Tour qui coûtera 38 milliards de Fcfa, bâtie sur 3264 m2 sera dotée de 40.000 m2 d'espaces bureaux sur 12 étages, d'un centre d'affaires, de salles de conférences et de loisirs, de restaurants, de 3 sous-sol avec 220 places de parking, d'un rez-de-chaussée, de 3 mezzanines et d'une terrasse technique, selon Libération. La durée des travaux est de 36 mois.

