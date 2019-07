CDC : Aliou sall a passé le témoin dans la plus grande discrétion, la presse persona non grata C’est désormais officiel, Aliou Sall n’est plus le patron de la Caisse des dépôts et consignations. Le frère du président démissionnaire, parce cité dans le scandale du pétrole et gaz dans le reportage de la BBC, a passé le témoin à son successeur Cheikh Ba, dans la plus grande discrétion, ce matin, dans les locaux de l’institution, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 14:25

Les forces de l’ordre ont quadrillé les lieux et aucun journaliste n’a été autorisé à assister à la cérémonie. Il était même interdit à la presse de filmer le bâtiment ajoute la même source.

Ceux qui étaient suspectés de filmer étaient systématiquement traqués par les policiers.



