CDP : Une présentatrice TV porte plainte contre 4 sites Internet pour diffamation

Mme R. S. F, présentatrice de télévision, se plaint de l’utilisation de sa photo à des fins de dénigrement et de diffamation sur les réseaux sociaux.

Selon le quotidien « L’As », elle a saisi la Commission de Protection des Données personnelles (CDP) d’une plainte contre x pour publication de sa photo, propos diffamatoires et dénigrements à son endroit sur les pages Facebook et des sites d’information en ligne dakarxibar, senedirect, purpeople, sunubuzzsn.



La présidente de la Cdp, Awa Ndiaye, n’a pas tardé à saisir les sites d’information en ligne qui ont repris la publication. Elle a demandé aux propriétaires des portails web, de supprimer intégralement les données personnelles de la plaignante. Ils se sont exécutés en retirant les articles, ainsi que les photos des sites.



Et pour mettre la main sur l’auteur de la publication fallacieuse des photos, Awa Ndiaye a recommandé à la plaignante de porter plainte auprès du procureur de la République.