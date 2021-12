CEDEAO: Luttes communes contre la Covid, terrorisme et insécurité dans la sous-région au menu des débats

Le Président Macky SALL a pris part ce dimanche au 60ème sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja au Nigeria.



Les Chefs d'Etat ont examiné plusieurs questions urgentes au sein de la communauté. Il s'agit notamment d'adopter une posture commune face à la pandémie covid 19 avec le nouveau variant Omicron. C'est un appel à plus de solidarité qui a été lancé à Abuja surtout sur la question du vaccin.



La lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans la sous-région a également été au cœur des débats, de même que la restauration de l'équilibre politique en Guinée et au Mali.





