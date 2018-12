CENA : Saidou Nourou Bâ a prêté serment

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

L’ambassadeur Saidou Nourou Bâ a prêté serment comme nouveau membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), mercredi devant le Conseil constitutionnel, en remplacement de Mouhamadou Mbodji, décédé en mars 2018.



La cérémonie de prestation de serment de M. Bâ s’est déroulée lors d’une cérémonie à laquelle assistait le président de la CENA, Doudou Ndir, en présence des différents membres de la CENA et de diverses autres personnalités.



Au cours de la cérémonie, M. Bâ a prononcé l’engagement suivant : ’’Je jure d’accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l’intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d’aucune sorte. Dans mon appréciation, je n’aurai pour guides que la loi, la justice et l’équité. Je m’engage à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités".



Le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho, a salué le rôle selon lui déterminant que joue la CENA pour la "fiabilité du processus électoral et la consolidation de la démocratie’‘, avant d’ajouter que de par sa "riche carrière diplomatique" et sa "neutralité politique", Seydou Nourou Bâ "apportera une riche contribution’’ dans la conduite des missions de la CENA.



Après une longue carrière diplomatique, Saidou Nourou Bâ a dirigé, de décembre 2017 à février 2018, les pourparlers entre le ministère de l’Intérieur, l’opposition et le pouvoir, sur l’organisation de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Il a été désigné, en mai 2018, pour diriger la commission ad hoc chargée d’étudier les incidences de la révision constitutionnelle sur le code électoral, appelée "Commission sur le parrainage".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos