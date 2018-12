CENA- Seydou Nourou Ba jure: "Je ne me laisserai influencer par personne"

C’est maintenant fait ! Seydou Nourou Ba intègre officiellement la Commission électorale nationale autonome (Cena). Le Conseil constitutionnel a reçu, ce mercredi, son serment. La cérémonie s’est déroulée à la Cour suprême. Face aux « 7 sages », du Conseil, Seydou Nourou Ba a juré d’accomplir sa mission avec impartialité. « Je ne me laisserai influencer ni par des intérêts personnels présents ou futurs, ni par une pression », a déclaré le conseiller principal des affaires étrangères de classe exceptionnelle à la retraite.



A l’en croire, tous les actes qu’il posera seront basés sur la loi, la justice et l’équité. « Je m’engage à respecter l’obligation de réserve et les secrets des délibérations même après la cessation de ma mission », promet-il, tout en indiquant qu’il mesure l’importance de la mission à laquelle il doit participer et qui est confiée à la CENA. « C’est une mission neutre et importante. Depuis un quart de siècle, je suis dans les élections en Afrique. Je ne me laisserai influencer par personne, ni par aucun intérêt si ce n’est de défendre la loi, la démocratie et l’intérêt de la nation sénégalaise », s’engage le successeur du défunt Mouhamadou Mbodji, ancien patron du forum civil.



Auparavant, le Conseil constitutionnel a reçu les serments des deux membres de la juridiction éponyme en l’occurrence Mouhamadou Diawara, ancien président de la Chambre administrative à la Cour suprême et Abdoulaye Sylla, ancien président du Conseil de régulation de l’Autorité des marchés publics (Armp). Ils ont été nommés par décret présidentiel n°2018 21-26 du 6 décembre 2018.



emedia.sn

