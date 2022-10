CERIF et DGID avec IBP: Le diagnostic des pertes de recettes fiscales entre autres défis Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 17:33 | | 0 commentaire(s)| Le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Ingénierie Juridique et Financière(CERIF) et la Direction des Impôts et Domaines(DGID) en partenariat avec International Budget Partenership (IBP) ont organisé, ce mercredi , une journée d’études et de réflexions scientifiques "Programme Yaatal". L’examination des pertes de recettes fiscales dans la mobilisation des recettes, l’étude de la mobilisation des ressources en référence à l’équité fiscale font partie des objectifs définis durant cette journée. Selon le directeur des Impôts et Domaines, Monsieur Bassirou Samba Niasse, il reste un bon nombre de défis à relever.



