CESE : Aminata Tall sur siège éjectable

Jeudi 11 Avril 2019

Aminata Tall doit bien surveiller ses arrières par les temps qui courent. Bien que disposant d'un mandat au Conseil économique, social et environnemental elle, elle peut être révoquée par décret à tout moment. Et, selon « Libération », le Président Macky Sall aurait déjà choisi son remplaçant.

