CESE: Le limogeage d'Aminata Tall crée la colère à Thiaroye sur mer Le limogeage d’Aminata Tall du conseil économique,social et environnemental (cese) n’est pas du goût de ses partisanes. A Thiaroye sur mer, ses militantes, réunies autour du réseau national des femmes commerçantes, ont dénoncé ce qu’elles qualifient de «complot».

Les militantes de l’ex présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) réunies autour du réseau national des femmes commerçantes sont montées au créneau. Elles assimilent le limogeage d’Aminata Tall à un «complot » et accusent de hauts responsables proches du Président Macky Sall. «Aminata Tall a fait un excellent travail à la tête du Cese. Son limogeage est un complot et le Président devrait lui trouver rapidement un autre poste de son rang car il y a des milliers de personnes derrière elle», a laissé entendre Aissatou Cissé, la vice-présidente du réseau national des femmes commerçantes.



Elle poursuit: «Personne ne s’attendait à ce limogeage en raison du bilan remarquable d’Aminata Tall. Autant au Cese où son bilan est salué partout le monde qu’au plan politique. Depuis 2012, elle a participé à tous le combats de Macky Sall et de Benno Bokk yakar avec loyauté, fidélité, sincérité, discrétion, engagement et courage », dit-elle.



