Large victoire de l’équipe nationale locale du Sénégal, hier au stade du 19 mai 1956 d’Annaba, face à son homologue de la Rd Congo (3-0), en match comptant pour la 3ème journée du groupe B. Un succès qui permet aux « Lions » de se qualifier en quarts de finale et de terminer à la tête de cette poule.

FICHE TECHNIQUE

Buts : Sénégal : Ousmane Diouf (22′), Papa Amadou Diallo (74′), Siadi Ngusia Baggio (77′)

Avertissement : Sénégal : Ousmane Marouf Kane (81′)

Rd Congo : Boka Issaka (55′)

Expulsion : Rd Congo : Kévin Zatu (33′)

Arbitres : Abongile Tom (Afrique du Sud), assisté de Dieudonné Mutuvimana (Rwanda) et Emery Nivongabo (Burundi). 4ème arbitre : Ibrahim Mutaz (Libye)

Équipes : Sénégal : Pape Mamadou Sy – Mamadou Sané, Cheikhou Oumar Ndiaye (cap), Ousmane Diouf, Cheikh Tidiane Sidibé – Ousmane Marouf Kane, Lamine Camara (Moussa Ndiaye 52′), Élimane Oumar Cissé (Djibril Diarra 80′) – Malick Mbaye (Moussa Kanté 80′), Cheikh Ibra Diouf (Serigne Moctar Koité 83′), Papa Amadou Diallo (El Hadji Moutarou Baldé 83′). Sélectionneur : Pape Bouna Thiaw.

Rd Congo : Siadi Ngusia Baggio – Saoule Simbi, Ikoyo Iyembé, Kévin Zatu, Issama Djos (cap.) – Peter Zilu (Maxi Nzengeli 70′), Charve Onoya (Boka Issaka 46′), Obed Mukokiani (Guy Magema 37′) – Élie Nkibisawala (Adam Nzali 46′), Jean Marc Mundelé, Phillipes Kinzumbi. Sélectionneur : Otis N’Goma Kondi.

C’est finalement à Annaba que l’équipe du Sénégal disputera son match de quart de finale. Conscients de l’importance de ce choc face à la Rd Congo pour la suite de la compétition, les « Lions » locaux ont sorti le grand jeu, hier, pour disposer nettement des « Léopards » et filer au tour suivant. Cerise sur le gâteau, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont terminé à la tête du groupe B, évitant du coup le pays organisateur, l’Algérie.

Pourtant, rien ne laissait présager une aussi large victoire pour le Sénégal. Car, en début de partie, ce sont plutôt les Congolais qui se montrent plus menaçants en s’installant très haut dans le camp des « Lions ». Deux minutes de jeu auront suffi aux « Léopards », suite à une tête de Obed Mukukiani, pour obliger le portier sénégalais Pape Mamadou Sy à se détendre. Mais suite à cette première situation franche du match, les partenaires de Cheikh Tidiane Sidibé prennent le jeu à leur compte. À la 11ème minute, Papa Amadou Diallo croit ouvrir le score pour l’équipe du Sénégal mais l’arbitre signale une position de hors-jeu. Une première alerte qui gonfle le capital confiance des Sénégalais.

Aussitôt après, suite à une frappe de Mamadou Lamine Camara mal repoussée par la défense congolaise, Ousmane Diouf marque et permet aux siens de prendre l’avantage (1-0, 22’). Juste avant l’heure de jeu, l’arbitre accorde un pénalty à l’équipe du Sénégal avant de revenir sur sa décision, estimant que la faute de Kévin Zatu, dernier défenseur, a été commise hors de la surface (29’). Il l’expulse tout de même. À 10, les « Léopards » rentrent aux vestiaires avec ce but de retard.

Au retour des oranges, les « Lions » tentent d’achever définitivement leur adversaire. Papa Amadou Diallo, qui s’échappe seul à l’entrée de la surface de réparation, crucifie le portier congolais (2-0, 74’). La deuxième aura été donc la bonne pour le joueur de Génération Foot. Il sera imité, quelques instants plus tard, par son coéquipier en club, Malick Mbaye, même si le but sera attribué au portier Siadi Baggio (3-0, 77’). Le sort du match est scellé. Le Sénégal se qualifie ainsi et termine à la tête du groupe B.

Papa Alioune NDIAYE

UN HOMME DANS LE MATCH

PRÉCIEUX SUR LE FRONT DE L’ATTAQUE

Cheikh Ibra Diouf, le point de fixation idéal

Il n’aura pas marqué durant toute la phase de poule. En trois matches disputés dans ce Chan comme titulaire sur le front de l’attaque, Cheikh Ibra Diouf n’a inscrit le moindre but. Mais si le pensionnaire de Guédiawaye Fc continue d’être aligné à ce poste malgré ces statistiques aussi faméliques, c’est surtout grâce à son rôle ô combien important dans le dispositif du coach Pape Thiaw. Point d’ancrage de l’attaque, l’avant-centre des « Lions » abat un travail de titan à chacune de ses apparitions dans ce tournoi.

Hier également, contre la Rd Congo (3-0), Cheikh Ibra Diouf a livré une brillante prestation qui lui a d’ailleurs valu le trophée d’Homme du match après la rencontre. Aligné dans l’axe, il a été très précieux dans les déviations, notamment dans les airs où il a presque gagné tous ses duels.

Techniquement à l’aise dans ce registre, il a été sollicité de nombreuses fois par ses partenaires. Et à chaque fois, l’avant-centre venu de Gfc a su fixer la défense congolaise pour trouver ensuite les attaquants excentrés dans la profondeur. En tant que point de fixation, il aura donc été indispensable à cette équipe du Sénégal lors de ces phases de groupe.

Papa Alioune NDIAYE

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH DU SÉNÉGAL : « La jeunesse a triomphé face à l’expérience »

« Nous sommes vraiment contents d’avoir pu nous qualifier en quarts de finale, et surtout de terminer en tête de ce groupe de la mort. Ça prouve qu’on avait bien notre mot à dire. Aujourd’hui, on l’a confirmé sur ce match contre cette belle équipe de la Rd Congo. On peut dire que la jeunesse a triomphé face à l’expérience. On a visionné leurs deux matches, et on savait que si on mettait de l’intensité et de la vitesse, on pouvait leur poser des problèmes. Nous les avons donc mis en difficulté en les pressant très haut. Le match s’est décanté très vite, notamment en marquant le premier but et aussi après le carton rouge. Ça nous a profité pour les déséquilibrer et remporter ce match ».

OTIS N’GOMA KONDI, COACH DE LA RD CONGO : « Les Sénégalais ont un bagage technique supérieur au nôtre »

« Nous avons démarré le match avec beaucoup d’intention en mettant beaucoup de joueurs offensifs. Mais, le carton rouge de Kévin Zatu en première période a peut-être facilité les choses à l’équipe sénégalaise. C’est triste pour lui et pour l’équipe. Mais, les Sénégalais avaient un bagage technique supérieur au nôtre. Franchement, c’est un échec parce que nous sommes des habitués de cette compétition. On avait chez nous quelques problèmes de planification au niveau du championnat qui se joue et s’arrête. Les joueurs se perdent au niveau du rythme et de la condition physique ». P.A. NDIAYE

QUART DE FINALE

Quel adversaire affrontera le Sénégal à Annaba ?

Demain mardi, on en saura un peu plus sur l’identité de l’équipe qui défiera le Sénégal en quart de finale, vendredi prochain à 19h, au stade du 19 mai d’Annaba. En effet, après avoir terminé à la tête de la poule B, les « Lions » locaux hériteront de l’équipe qui sortira première du groupe D. Ça se jouera donc entre l’Angola, le Mali et la Mauritanie qui vont se disputer le seul ticket qualificatif pour le prochain tour. Même s’ils sont actuellement leaders avec deux points au compteur suite notamment aux nuls 3-3 contre les « Aigles » et 0-0 face aux « Mourabitounes », les « Palancas Negras » vont devoir patienter jusqu’à la dernière journée et croiser les doigts pour un partage des points, mardi, entre le Mali et la Mauritanie.

De leur côté, les équipes maliennes et mauritaniennes joueront le coup à fond chacune pour espérer remporter la partie et se qualifier directement en quarts. Si l’une d’elles gagne ce match et prend la tête du groupe B, on aura donc un chaud derby ouest-africain comme affiche. Les « Lions » locaux du Sénégal savent dès lors à quoi s’en tenir pour leur prochaine sortie dans ce Chan. Papa Alioune NDIAYE

L’ŒIL DU TECHNICIEN

MOUSSA DIATTA, COACH US GORÉE

« L’équipe était bien en place défensivement »

« Le match a été très compliqué au départ, parce que psychologiquement, avec la défaite contre l’Ouganda, cela n’a pas dû être facile. Donc on a vu une équipe de la Rd Congo qui est venue avec un rythme très élevé, mais, mentalement, nos joueurs étaient vraiment conscients de cela et ils ont pu résister. Au début, on a alterné avec un bloc haut, ils nous ont poussés vers un bloc médian, mais au fil du match, on a été très costauds, on a frayé une brèche pour marquer le but. Aussitôt après, on a mis le pied sur le ballon. Donc on les a acculés jusqu’à ce qu’ils prennent un carton rouge. Ensuite, l’adversaire, en infériorité numérique, l’équipe du Sénégal a pu conserver de manière efficace le ballon et chercher la profondeur. Ce qui nous a poussés à avoir le deuxième puis le troisième but avec vraiment une équipe très engagée et très agressive. Du point de vue organisation défensive, l’équipe était bien en place. C’est d’ailleurs pourquoi on n’a pas pris de but dans ce match. Donc maintenant, il faudra bien se préparer et essayer de récupérer nos blessés afin de préparer sereinement les quarts de finale ».

Papa Alioune NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/chan-2022-senegal-rd-congo-3-0...