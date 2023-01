[CHAN 2022] 1/2 finale contre Madagascar : Le stade Mandela d’Alger prêt à accueillir les «Lions» Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2023 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Arrivée samedi dernier à 16h à Alger pour y disputer son match de demi-finale face à Madagascar, prévu demain mardi, l’équipe nationale locale du Sénégal a tenu, hier, sa première séance d’entraînement d’avant-match à l’annexe du stade Nelson Mandela d’Alger. L’occasion pour les « Lions » locaux de visiter et d’apprécier ce magnifique écrin situé dans la […] Arrivée samedi dernier à 16h à Alger pour y disputer son match de demi-finale face à Madagascar, prévu demain mardi, l’équipe nationale locale du Sénégal a tenu, hier, sa première séance d’entraînement d’avant-match à l’annexe du stade Nelson Mandela d’Alger. L’occasion pour les « Lions » locaux de visiter et d’apprécier ce magnifique écrin situé dans la commune de Baraki. « Ici, vous êtes comme chez vous ! ». C’est en ces termes que Mohamed Boukhemia, responsable media du comité local du Championnat d’Afrique des nations (Chan) à Alger, a accueilli les journalistes sénégalais venus couvrir le premier galop des « Lions » dans la capitale algérienne. Car, pour lui, les peuples d’Algérie et du Sénégal ont beaucoup de points en commun. « Nous avons la même religion, mais aussi la Tidianya en commun », estime le journaliste algérien, qui a ensuite proposé une visite guidée du stade Nelson Mandela à la délégation de la presse sénégalaise. Fier et enthousiaste de faire découvrir ce magnifique écrin incrusté dans la commune de Baraki, M. Boukhemia a en même temps fait un bref exposé de toutes les commodités de ce stade d’une capacité de 40 784 places couvertes. « Le stade Nelson-Mandela comporte 40 784 places, dont 6 500 en tribune officielle. Il dispose de 22 salons Vip et d’un terrain en gazon naturel. Une tribune de 240 sièges est destinée à la presse. Six portes donnent accès au stade, dont trois sont réservées aux supporters », a-t-il informé. Arrivés vers 17h 30 pour tenir leur première séance d’entraînement à l’annexe du stade, les « Lions » locaux et tout le staff technique ont, eux aussi, effectué une petite visite des lieux pour s’enquérir de l’état de cette infrastructure de dernière génération. Et selon le Directeur technique national (Dtn), le futur théâtre du match Sénégal – Madagascar répond à toutes les normes de la Fifa. « Nous avons un peu fait le tour du stade Nelson Mandela qui doit abriter le match de mardi pour visiter le terrain. Et je peux dire que nous l’avons trouvé très beau. Un beau bijou, de l’extérieur comme de l’intérieur, avec toutes les commodités d’une infrastructure de très haut niveau. Ça nous rappelle un peu le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio », a constaté Mayacine Mar. Le technicien de poursuivre : « C’est bien équipé, car on a eu à visiter les vestiaires qui sont très grands avec un petit terrain d’échauffement et un bureau pour l’entraîneur à l’intérieur, des salles de massage. Mais il y a surtout la pelouse qui est dans un excellent état. C’est vrai qu’elle n’est pas hybride comme celle d’Annaba où on a joué nos quatre premiers matches. Mais c’est un terrain entièrement gazonné avec une bonne qualité ». A en croire Mayacine Mar, ce stade d’une autre dimension témoigne de l’engagement et de la détermination de l’Algérie pour s’adjuger l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025. « Il est clair que l’Algérie travaille pour abriter la Can en 2025. C’est pourquoi elle a mis toutes les bouchées doubles. Car, comme au stade du 19 mai 1956 d’Annaba, celui-ci également je l’ai trouvé magnifique et très moderne », a-il soutenu. Pourvu juste qu’il réussisse autant aux « Lions » locaux lors de leurs deux prochaines sorties dans ce Chan, s’ils parviennent, bien sûr, à se qualifier pour la finale. Papa Alioune NDIAYE DEMI-FINALE : SÉNÉGAL – MADAGASCAR De fringants « Barea » au menu des « Lions » Qualifiée en demi-finale de la 7ème édition du Chan suite à sa victoire face à la Mauritanie (1-0), l’équipe nationale locale du Sénégal affrontera Madagascar en demi-finale, demain mardi. Les « Lions » locaux auront affaire aux sensationnels « Barea » de Madagascar, bourreaux des « Mambas » du Mozambique (3-1), samedi dernier, au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine. Surprenante depuis le début du tournoi avec à la clé des performances qui ont jusque-là déjoué tous les pronostics, l’équipe malgache est en train de survoler ce Chan. Pour leur baptême du feu, les hommes de Romuald Rakotondrabe ont réussi la prouesse de se hisser jusqu’en demi-finale, détenant ainsi la meilleure attaque avec 8 buts inscrits en seulement 3 matches. Demain encore à 19h (Gmt) au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger, face aux Sénégalais, les « Barea » tenteront de confirmer leur grande forme du moment. Mais se dresseront sur leur chemin des « Lions » déterminés qui croient en leur bonne étoile et qui ne ménageront aucun effort pour gagner et passer en finale. Papa Alioune NDIAYE QUARTS DE FINALE Madagascar et Niger complètent le dernier carré Où s’arrêteront donc ces surprenantes équipes malgache et nigérienne ? Grosse sensation de cette 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan), les « Barea » et le « Mena » continuent de bouleverser la hiérarchie et d’avancer à grands pas vers le sacre final. Après une phase de groupes spectaculaire, Madagascar et le Niger ont pris le dessus respectivement sur le Mozambique (3-1) et le Ghana (2-0), samedi dernier, en quarts de finale. Les hommes de Romuald Rakotondrabe ont confirmé la belle impression laissée lors du premier tour en disposant nettement des « Mambas ». Après l’ouverture du score de Solomampionona Razafindranaivo, actuel meilleur buteur du tournoi (3 réalisations) à la 18ème minute, imité en seconde période par Razafindrakoto (67’) et Ravelomanantsoa (87’), Madagascar n’a fait qu’une bouchée cette équipe mozambicaine. La réduction de l’écart signée Isac De Carvalho dans le temps additionnel (90+4’) n’aura été qu’anecdotique. Dans l’autre match qui avait comme enjeu le dernier ticket pour les demi-finales, le Niger s’est brillamment imposé face au Ghana. Le « Mena », malgré un style de jeu loin d’être le plus emballant du tournoi, mais a servi une leçon d’efficacité aux « Black Galaxies qui n’ont vu que du feu. Avec ses belles montagnes et son magnifique stade du 19 mai 1956, on se rappelle qu’elle a été témoin de la première belle épopée des « Lions ». C’était lors de la 17ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) disputée en terre algérienne en 1990, où l’équipe A du Sénégal qui logeait dans la poule B établie à Annaba avait accédé pour la première fois au dernier carré. Et 33 ans après, cette même ville portuaire située au nord-est de l’Algérie a encore été le théâtre du parcours jusque-là prestigieux de l’équipe nationale locale, qui y a, elle aussi décroché sa qualification en demi-finale, 14 longues années après avoir été pour la première fois à ce niveau de la compétition. Toutefois, il s’avère que toute histoire a une fin. Mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. L’histoire d’amour entre le Sénégal du foot et la ville Annaba qui a pris fin vendredi dernier, suite au retentissant succès (1-0) des « Lions » locaux face aux « Mourabitounes », n’a pas dérogé à la règle. Du moins, le chapitre sur la 7ème édition du Chan « Algérie 2023 ». Il s’est refermé sur cette brillante qualification des hommes de Pape Thiaw en demi-finale, au stade du 19 mai 1956. Mais une nouvelle histoire va commencer pour les partenaires de Mamadou Lamine Camara. Cette fois-ci, avec la capitale, Alger. Un nouveau chapitre donc qui peut bel et bien être aussi passionnant ou même plus que celui vécu avec Annaba. Une histoire d’amour qui sera plus courte certes, mais qui peut être plus enivrante. Qui peut demeurer à jamais dans les annales du football africain. Mais cela va passer par deux belles victoires, en demi-finale et en finale, symbolisées par un trophée continental au soir du 4 février prochain au stade Nelson Mandela de (Baraki) d’Alger. Par Papa Alioune NDIAYE



