CHAN 2022 : Le Sénégal dans le Groupe B avec la RD Congo, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire !

Pour son grand retour au Championnat d’Afrique des Nations, le Sénégal jouera dans le Groupe B et connaît l’identité de ses trois adversaires.



L’Equipe Nationale locale du Sénégal va faire son grande retour au Championnat d’Afrique des Nations. En effet, après onze années d’absence les Lions locaux ont dû s’arracher pour vaincre enfin le signe indien et la Guinée lors du dernier tour qualification pour cette compétition qui se déroulera en Algérie.



A cet effet, le tirage au sort a eu lieu ce samedi 1er octobre à Alger. Et les Lions de Pape Thiaw connaissent leurs adversaires en phase de groupes. Logé dans la Poule B, le Sénégal affrontera la République Démocratique du Congo, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire. Un tirage assez clément pour les Lions A’.

