Contre toute attente, l’équipe nationale locale du Sénégal s’est inclinée, hier, devant l’Ouganda (0-1), en match comptant pour la 2ème journée du groupe B. Pour valider leur qualification en quarts de finale, les « Lions » locaux vont devoir sortir le grand jeu, dimanche prochain, face à la Rd Congo.

FICHE TECHNIQUE

But : Ouganda : Milton Karisa (33’)

Avertissements : Sénégal : Raymond Diémé Ndour (80’)

Ouganda : Alionzi Nafian Legason (20’), Abdu Karim Watambala (78’)

Expulsion : Sénégal : Mame Libasse L. Ngom (83’)

Arbitres : Mehrez Melki (Tunisie), assisté de Rodrigue Menye Mpele (Cameroun) et de Habib Judicael Oumar Sanou (Burkina Faso), 4e arbitre Loutfi Bekouabba (Algérie)

ÉQUIPES : Sénégal : Pape Mamadou Sy, Mamadou Sané, Ousmane Diouf, Cheikhou Omar Ndiaye (Cap), Cheikh Tidiane Sidibé, Ousmane Kane (Mame Libasse Ngom 79’), Lamine Camara, Moussa Ndiaye (Elimane Cissé 68’), Papa Amadou Diallo (Moussa Kanté 68’), Cheikh Ibra Diouf, Malick Mbaye (Raymond Diémé Ndour 79’ puis Serigne Moctar Koité 90+8’). Entraîneur : Pape Bouna Thiaw

Ouganda : Alionzi Nafian Legason, Fred Gift, Kenneth Semakula, Geofrey Wasswa, James Penz Begisa, Joseph Youngman Marvin (Abdu Karim Watambala 46’), Derrick Ndahiro, Moses Waiswa Ndhondhi (Ssematimba Titus 67’), Milton Karisa (Cap) (Hilary P. Mukundane 90+8), Frank Ssebufu (Moses Aliro 67’), Rogers Kassim Mato (Mutyaba Travis 77’). Entraîneur : Milutin Sredojevic

Vu la physionomie du match, il ne serait pas exagéré de dire que le Sénégal s’est tiré une balle dans le pied. Au terme d’une rencontre qu’ils auraient pu plier dès la première période, notamment pour s’être procuré d’innombrables situations de but en début de partie, les « Lions » locaux ont encore une fois manqué gravement de réalisme. Mélangeant vitesse et précipitation dans l’exécution des derniers gestes, les hommes de Pape Thiaw se sont compliqué la tâche dans ce match.

Ils ont entamé la rencontre tambour battant, et mis beaucoup d’intensité dans les duels. Très hauts sur le terrain, les partenaires de Moutarou Baldé ont très tôt assiégé le camp ougandais. La première brèche sera frayée par Cheikh Ibra Diouf à la 4ème minute, qui voit sa tête s’écraser sur la barre transversale. Quelques instants plus tard, c’est Papa Amadou Diallo, titularisé à la place de Moussa Kanté, qui s’essaye de loin mais son tir, du pied gauche, n’inquiète pas Alionzi Legason (10’). Les « Lions » locaux continuent de pousser pour trouver la faille, comme sur cette frappe surpuissante du meneur de jeu de cette équipe, Mamadou Lamine Camara, repoussée des poings par le gardien ougandais (15’). À la 22ème, comme à l’aller, Moussa Ndiaye -préféré à Elimane Cissé-, provoque à nouveau un pénalty (22’). Mais en manque de réussite, Cheikh Tidiane Sidibé s’élance et rate son face-à-face avec le gardien (25’).

Dans la foulée, le capitaine des « Cranes », Milton Karisa, punit le Sénégal à la 33ème minute. Reprenant un centre venu de la droite, l’Ougandais, oublié seul derrière, tacle le ballon au fond des filets (0-1, 33’). Les hommes de Pape Thiaw rentrent aux vestiaires avec ce but de retard et payent cher ainsi leur manque d’efficacité.

En seconde période, l’équipe sénégalaise pousse et tente de recoller au score. L’occasion la plus franche que les « Lions » locaux se procureront en deuxième mi-temps est signée Cheikh Ibra Diouf, qui se présente seul devant le gardien et manque son face-à-face (59’). Malgré l’entrée en jeu de Moussa Kanté pour apporter de la vivacité sur le côté, le Sénégal ne parviendra finalement pas à revenir dans ce match.

Papa Alioune NDIAYE (Envoyé spécial à Annaba)

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH SÉNÉGAL : « Nous avons manqué de réussite »

« Nous avons manqué de réussite. Parce que sur le contenu du jeu, nous avons vraiment dominé. Nous nous sommes créé des occasions, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Il faut féliciter cette équipe qui a su nous battre avec ses arguments. C’est vrai qu’après avoir loupé le penalty, les gamins ont baissé mentalement et c’est là où on a pris ce but. Ce n’est pas facile parce que ce sont de jeunes joueurs. Après nous avons su aussi relever la tête et développer notre jeu, avoir des occasions. C’est difficile avec Libasse qui prend un carton rouge pour excès d’engagement. Avec la pelouse, c’est compliqué avec la Var, c’est un fait du jeu, on l’accepte. Ce qui nous reste à faire est de continuer à travailler et nous préparer pour le prochain match qui sera une finale pour nous. On va travailler sereinement. Malgré cette défaite amère, il faut remobiliser ce groupe de jeunes joueurs très rapidement et se préparer pour le prochain match. C’est mon rôle et celui du staff technique ».

MILUTIN SREDOJEVIĆ, COACH OUGANDA : « Le penalty raté a motivé mon équipe »

« Nous avons livré un match difficile face au Sénégal. On s’attendait à cela, surtout qu’ils (les Sénégalais) ont remporté leur premier match. Toute notre volonté de bien faire n’a pas été traduite sur le terrain. Notre gardien a arrêté un penalty lors du temps fort sénégalais. Cela a motivé mon équipe à entrer dans le match. À la mi-temps, nous avons réajusté en essayant de bloquer les côtés. Et nous avons poussé les Sénégalais à procéder par des passes longues. Je suis vraiment satisfait du résultat parce que nous avons fait des nuits blanches pour étudier l’équipe adverse. Je félicite également les joueurs pour leur engagement. Maintenant, nous allons rectifier quelques problèmes et préparer sérieusement notre match contre la Côte d’Ivoire ».

UN HOMME DANS LE MATCH

IMPÉRIAL DANS L’ENTREJEU DES « LIONS »

Lamine Camara, le métronome venu de Génération Foot

Hier encore, il a su donner le tempo à suivre à ses partenaires sur la pelouse du stade 19 mai 1956 d’Annaba. Comme lors du match contre la Côte d’Ivoire où il a éclaboussé de son talent la partie, Mamadou Lamine Camara a récidivé face à l’Ouganda en livrant une prestation de très haute facture. Même s’il n’a pas pu empêcher la défaite des siens (0-1), le milieu de terrain de Génération Foot s’est battu comme un petit diable pour permettre à l’équipe du Sénégal de s’emparer des trois points.

Dès l’entame, il s’est illustré par une puissante frappe à l’entrée de la surface de réparation, boxée par le portier de l’Ouganda (15’). Ensuite, au cours de la rencontre, Mamadou Lamine Camara a distillé pas mal de passes lumineuses à ses coéquipiers de l’attaque. Son jeu porté à l’avant a beaucoup impacté sur les situations offensives de l’équipe du Sénégal, notamment en première période. En effet, précieux dans la récupération du ballon avec un marquage agressif, le jeune « Grenat » de 20 ans n’hésitait pas à se projeter devant en cassant les lignes avec des dribbles et feintes qui ont souvent mis dans le vent les défenseurs ougandais. Frustré sans doute du résultat final, Camara devra se remettre au travail pour revenir encore plus fort pour le troisième match du Sénégal contre la Rd Congo, qui sera décisif pour la suite de la campagne des « Lions » locaux dans ce Chan.

Papa Alioune NDIAYE

GROUPE B : 2ÈME JOURNÉE

Ça se complique davantage pour les « Éléphants »

Il leur fallait une victoire, hier face aux « Léopards » de la Rd Congo, pour mieux entrevoir la qualification pour les quarts de finale. Mais les « Éléphants » de la Côte d’Ivoire ont été contraints au nul au terme d’un match très indécis, et où les situations de scorer n’ont pas manqué. En quête de leur première victoire, les équipes ivoiriennes et congolaises se sont neutralisées à Annaba (0-0), en match comptant pour la 2ème journée du groupe B du Chan 2022.

Globalement, chaque équipe aura eu sa mi-temps, même si la Rd Congo a davantage subi et encore déçu. Plus expérimentés, les « Léopards » entraient mieux dans la partie en se procurant de belles situations qu’ils vendangeront. De leur côté, les « Éléphants » qui n’ont toujours pas pris leurs marques dans ce tournoi, n’ont pas manqué eux aussi d’occasions pour faire mal à leur adversaire et l’emporter. Par moments, ils ont assiégé le camp d’en face sans se montrer décisifs. Un partage des points qui ne fait donc l’affaire d’aucune des deux sélections. Tout se jouera lors de la 3ème journée prévue dimanche prochain.

Papa Alioune NDIAYE

ÉCHOS D’ANNABA

L’Ivoirien Zougrana, premier joueur expulsé

Encore en grande difficulté lors de son match d’hier contre la Rd Congo, même si elle a finalement pu repartir avec le point du nul (0-0), l’équipe de la Côte d’Ivoire s’est vue réduite à 10, à la 87ème minute de jeu, suite au deuxième avertissement de Mohamed Zougrana. Le milieu de terrain qui a levé son pied un peu haut sur un joueur congolais a été expulsé du terrain par l’arbitre de la rencontre, l’Egyptien Mohamed Adel Elsaïd Hussein. Il s’agit là du premier carton rouge distribué dans ce Chan « Algérie 2023 ».

La pluie s’invite au stade du 19 mai 1956

À Annaba, il a presque plu durant toute la matinée d’hier, provoquant un grand froid avec une température autour de 8 degrés Celsius. Cette pluie s’est également invitée au stade de la ville, 19 mai 1956, où se produisaient, hier, les « Lions » locaux face aux « Cranes » de l’Ouganda. Accompagnées d’un vent frais, ces averses ont quelque peu perturbé le travail des journalistes sénégalais installés dans la tribune presse de cet écrin de 56 000 places magnifiquement incrusté dans une montagne.

