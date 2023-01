Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CHAN 2023 : Victoire sur la Mauritanie, le Sénégal en demi-finale Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 10:33 | | 0 commentaire(s)| L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée, vendredi, en demi-finales du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) grâce à son succès 1 but à 0 devant la Mauritanie.

Le joueur de Génération Foot Mamadou Lamine Camara a inscrit l'unique but de cette rencontre à la 34 e mn sur pénalty



.

Les Mauritaniens se sont encore montrés dangereux durant toute la première période.

Les joueurs sénégalais ont pu compter sur leur solide défense et le gardien Pape Mamadou Sy resté vigilant tout le long du match.



Le Sénégal va affronter en demi-finale le vainqueur du match Madagascar-Mozambique prévu, ce samedi à 19 h GMT.

L'Algérie est la première équipe qualifiée en demi-finale après sa victoire, 1-0, devant la Côte d'Ivoire.



L’équipe nationale locale sénégalaise a retrouvé la phase finale de cette compétition après 11 ans d’absence. Lors de la première édition en 2009, le Sénégal avait pris la quatrième place.



Les Lions n’ont pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième participation au tournoi. Ils avaient été éliminés dès le premier tour sur une défaite contre la Tunisie (0-2), qui avait remporté le CHAN.

APS





