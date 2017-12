CHOC, IL CHUTE MORTELLEMENT DU HAUT D'UN IMMEUBLE DE 62 ÉTAGES (VIDÉO) Wu Yongnin, 26 ans, était considéré comme une star en Chine. Ce rooftopper avait posté sur son site plus d'une centaines d'escalades clandestines.

Les rooftoppers, ce sont des jeunes gens qui aiment défier les hauteurs en escaladant des buildings, des grues ou des ponts clandestinement. Souvent en filmant leur exploit à l’aide d’une Go pro et les pieds dans le vide, au péril de leur vie. Wu Yongnin, 26 ans, était considéré comme une star dans son pays, la Chine. Sa petite amie vient d’annoncer que le jeune homme est mort, le 8 novembre, dans la ville de Changsa. Alors qu’il tentait d’escalader un immeuble de 62 étages, le rooftopper a fait une chute mortelle.



Arrivé en haut de l’immeuble, Wu Yongnin, probablement épuisé, n’a pas réussi à se hisser sur le toit et a lâché prise. Ce n’était pourtant pas un débutant. Sur le réseau social Weibo, où il comptait un grand nombre de fans, il avait posté des centaines d’escalades urbaines, effectuées sans aucune sécurité.



Selon son oncle, cité par un quotidien de Pékin : «Il avait prévu de demander sa copine en mariage, Il avait besoin d'argent pour son mariage et pour le traitement médical de sa mère, malade.» Un autre membre de sa famille a expliqué que cette ascension clandestine devait lui permettre de remporter 100 000 yuans (env. 13 000 euros) et que la vidéo qu’il tournait, lui assurer encore plus d’argent.



Le mouvement des rooftoppers a été lancé dans les années 2000. Les villes les plus prisées sont New York, Toronto, Londres, Kiev, Moscou, Shangaï et Hong Kong. Certains de ces acrobates clandestins ont des revendications politiques. Cité par Libération, l’Américain Bradley L. Garrett affirmait au sujet du rooftopping : «C’est accéder à des vues privilégiées dans la ville, depuis des endroits auxquels les gens ordinaires n’ont pas normalement accès. Avec trois facteurs clés : l’absence de permission, l’exclusivité et le risque.»



Un risque qui peut-être mortel. Wu Yongnin n'est pas le premier à connaître ce tragique destin. En juin dernier, un jeune Ukrainien avait connu le même sort après avoir escaladé un pont à mains nues. A New York, en décembre 2015, Connor Cummings, 20 ans, s’était écrasé au pied d’un immeuble de 52 étages.

