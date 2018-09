Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CHOC: Le rappeur MHD annonce la fin de sa carrière Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 20:34 | | 0 commentaire(s)| Coup de tonnerre chez les fans. Alors qu’il s’apprête à sortir son deuxième album ce mercredi 19 septembre, le prince de l’afro-trap assure vouloir retrouver l’anonymat.

C’est sur son compte Snapchat que le rappeur de 24 ans a fait part de la nouvelle. «Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n’est pas la mienne», a-t-il posté.

Une annonce d’autant plus surprenante pour les fans que MHD va dévoiler son deuxième album, «19», produit par Stromae et Diplo, et affichant des collaborations avec, entre autres, Orelsan, Dadju, Salif Keïta et Wizkid.



L’ancien livreur de pizzas et petit prince de l’afro-trap, qui vit toujours dans son quartier de cœur, le 19e arrondissement de Paris, a également prévu d’assurer une tournée qui passera en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis où il connaît un incroyable succès depuis son tube «Afro trap Part. 3 (Champions League)». Il est notamment attendu le 29 mars 2019 sur la scène parisienne de l'AccorHotels Arena.



L’accueil critique et public de ce nouveau disque lui fera peut-être changer d’avis. Et à en croire les réactions sur les réseaux sociaux, les fans ne sont pas prêts à oublier le rappeur, ambassadeur par ailleurs de la marque Puma.









cnews.fr



