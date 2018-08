CICAD - Souleymane Ndéné Ndiaye se moque de ses détracteurs : "ce qu'ils disent m'est égal "

L'ancien Premier ministre sous le régime Wade et non moins nouveau collaborateur du Président Macky Sall, répond à ceux qui le critiquent et l’accuse de transhumant. En marge de la cérémonie de lancement du parrainage du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Souleymane Ndéné Ndiaye, déclare que : «chacun fait ce que son cœur lui dicte».



«J'ai tout entendu mais, quand il s'agit de choisir, l'être humain exerce une liberté fondamentale. Entre choisir le «mafé et le Thiébou Dieune», chacun fait ce que son cœur lui dicte. Il y a une centaine de candidatures qui se sont déclarées. Comment on peut me dénier le droit de dire que je préfère Macky Sall à tous les autres ? Comment on peut me taxer de transhumant parce que j'ai choisi Macky Sall et non un autre candidat ? Pensez-vous que si j'avais choisi un autre candidat que Macky Sall j'aurais été l'objet de tant d'invectives et tant de quolibets ? J'ai une carapace. J'ai tout entendu et cela m'est égal. Je vous soutiendrai. Je parcourrai le Sénégal pour que ce parrainage soit un succès massif pour vous», a déclaré Souleymane Ndéné Ndiaye ce mercredi devant le chef de l'Apr et ses militants au CICAD.



Pressafrik.com