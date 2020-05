CITE COMME POTENTIEL SUCCESSEUR D’OUSMANE SY: Le DGA Yague dégage en touche Notre article sur l’éventuel départ d’Ousmane Sy du poste de Directeur général de la police nationale (DGPN), suscite de nombreux commentaires dans la hiérarchie policière. 24 heures après avoir relaté cette information, le Directeur général adjoint (DGA) de la police, Seydou Bocar Yague a joint «Atlanticactu» pour apporter des précisions. «Je tiens à vous apprendre que je n’ai pas été à la présidence de la République durant tout le mois de Ramadan. A fortiori, je n’ai pas été reçu par le chef de l’Etat Macky Sall », a-t-il déclaré au bout du fil.



Une manière de dégager en touche quant à une possible succession à Ousmane Sy telle qu’annoncée dernièrement. A la question de savoir si effectivement, il est pressenti pour le poste, le DGA Yague, catégorique, n’a pas souhaité s’épancher sur la question.



Toutefois, Monsieur Yague était enclin à aborder le malaise évoqué toujours par «Atlanticactu» entre le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et le DGPN, Ousmane Sy. A propos, il soutient : « Je peux assurer ici de l’excellence des relations entre le DGPN et le ministre de l’Intérieur ». Et de préciser qu’Ousmane Sy fait partie des trois Directeurs qui ont marqué la police de par leur mode de gestion. Il laisse ainsi entrevoir que l’actuel DGPN est un homme de consensus, qui a su gérer les choses jusqu’ici, sans problème.











