CJRS: le journaliste Mamadou Diagne aux commandes

Mamadou Diagne, journaliste à la RTS, a été élu nouveau président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), à l’issue de l’assemblée générale de renouvellement du bureau, tenue ce samedi.



Dans sa première déclaration, le nouveau président a affirmé :

« Le mandat que j'entame aujourd'hui s'inscrit résolument dans une double dynamique : la continuité et l'innovation. »



Le président sortant, Migui Marame Ndiaye, a, pour sa part, livré un message empreint d’émotion :

« Ce mandat a été une belle aventure humaine et professionnelle. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous mes collaborateurs. Votre engagement, votre rigueur, vos idées et votre loyauté ont été le socle de nos avancées. »



Il a également adressé un message de soutien à la nouvelle équipe :

« Je souhaite de tout cœur plein succès à la nouvelle équipe dirigée par Mamadou Diagne. Qu’elle poursuive ce travail avec la même passion, la même intégrité et un souffle nouveau, à la hauteur des attentes des reporters du Sénégal. Nous partons l’esprit apaisé, confiants que cette convention est entre de bonnes mains, et qu’elle continuera à défendre et incarner les valeurs qui nous rassemblent. »