CM 2018 : Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football fait son bilan ce mercredi

Le bilan de la préparation et de la participation à la coupe du monde Russie 2018 fait partie des points à l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue ce mercredi à son siège.



Les "Lions" sont rentrés déçus de Russie. La qualification en 8es de finale qui leur tendait les bras à l’orée du dernier quart d’heure du match contre la Colombie, s'est envolée avec cette défaite étriquée de 1-0. Comme souvent dans pareils cas, les critiques n’ont pas manqué, notamment sur les choix tactiques du sélectionneur national Aliou Cissé. Certains de ses coéquipiers de l’équipe du Sénégal 2002 comme El Hadj Diouf ou Alassane Ndour, l’ont vertement critiqué sur les plateaux. Là où d’autres à l’instar de Ferdinand Coly ou Henri Camara, ont magnifié le jeu développé par les "Lions" sur les terrains de Moscou, Ekaterinbourg et Samara.



Toujours est-il que le sélectionneur national scrute déjà l’horizon 2019. En effet, malgré la diatribe, Aliou Cissé est sûr d’aller au moins jusqu’à la Can prévue en juin prochain au Cameroun.



Entre autres points inscrits à l’ordre du jour, il y a les informations au sujet des compétitions et de la mise en service de l’académie de Guéréo que la CAF a cédée à la FSF et de la situation de la Ligue régionale de Saint-Louis, la finalisation de la mise en place des commissions permanentes, et l’organisation du tournoi de la zone ouest A de la CAF du 9 au 18 septembre.











