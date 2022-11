CM 2022: Ecrasant le Costa Rica par 7 à 0, l'Espagne égale son record de buts en 2018 en...4 matchs

L'Espagne marque les esprits avec ses débuts tonitruants. La sélection de Luis Enrique s'est imposé sept buts à zéro face au Costa Rica.



Dani Olmo a ouvert le score dès la 12ème minute, Marco Asensio a doublé la mise neuf minutes plus tard. Au bout de 30 minutes, la Roja menait déjà 3-0 grâce à un pénaty convertit par Ferran Torres, qui s'est ensuite offert un doublé (54ème).



À un quart d'heure de la fin du match, le au milieu de terrain prodige, Gavi, a également participé au spectacle. À 18 ans et 110 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du monde depuis le Brésilien Pelé en 1958. Rien que ça. Il a d'ailleurs été élu homme du match.



Dans le temps additionnel, Carlos Soler (90ème) et Alvaro Morata (90+3ème) ont ajouté leur nom à la liste des buteurs du jour. L'Espagne s'offre la victoire la plus large du Mondial qatari.



Petit bémol : Le Costa Rica n'aura pas existé dans ce match. Les coéquipiers de Keylor Navas se sont procurés zéro occasion, zéro tir, zéro tir cadré et zéro corner. Match très compliqué pour le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain qui n'a effectué qu'un seul arrêt sur les huit tirs qu'il a subis.



Chiffre amusant : l'Espagne a marqué autant de buts que lors la Coupe du monde 2018 en Russie. La Roja avait été éliminée en huitièmes de finale par la Russie.



Source: Be soccer