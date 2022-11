CM2022: Après le Sénégal, le Cameroun battu d'entrée, "tué" par le "frère" Embolo, Les Lions Indomptables ont concédé une défaite sur le plus petit des scores face à la Suisse pour le premier match du groupe G.

Pour son retour dans une coupe du Monde, huit ans après sa dernière participation, au Brésil en 2014, le Cameroun n'a pas trouvé la faille face à une équipe de Suisse expérimentée, et habituée des grands rendez-vous internationaux.



Dans les intentions, les hommes de Rigobert Song ont très bien démarré la rencontre. Physiquement, les Camerounais ont longtemps été supérieurs aux Suisses, et ont été les premiers à se créer une véritable occasion.



Toko Ekambi (10e), puis Choupo-Moting, ont eu la balle de l'ouverture du score dans leurs pieds, mais l'attaquant du Bayern Munich a manqué son duel face à Yann Sommer, toujours aussi impérial (14e).



La première période a été aussi équilibrée que l'on pouvait l'espérer, avec peu d'occasions à constater, malgré une légère domination camerounaise. Mais la seconde période a finalement été fatale aux hommes de Song et Eto'o.



Juste après la reprise, le Suisso-Camerounais Embolo est venu débloquer la situation. Servi magnifiquement par Shaqiri dans la surface, l'attaquant a repris plat du pied et n'a laissé aucune chance à Onana (1-0, 48ème).



Né à Yaoundé au Cameroun, Embolo est arrivé en Suisse à l'âge de six ans. Très jeune, il a choisi la nationalité suisse et, aujourd'hui il a ouvert le score contre son pays d'origine, sans célébrer.



Après l'ouverture du score, les Lions Indomptables ont tout essayé pour revenir à égalité. Sans succès. Après 4 matchs, les sélections africaines n'ont toujours pas marqué de buts dans ce Mondial, pour un triste bilan de 2 défaites et 2 matchs nuls...



Pour espérer se qualifier en huitièmes de finale, le Cameroun devra montrer un meilleur visage face à la Serbie ce lundi. Dans le même temps, la Suisse pourrait assurer sa qualification en cas de victoire lors du prochain match, face au Brésil.

