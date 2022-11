CM2022: Le Sénégal prend une option pour les huitièmes -1ère période)

On a vu une équipe remaniée à l'attaque avec la titularisation d'Iliman Ndiaye sur le côté droit et Pathé Ciss au milieu, à la place de Kouyaté et Pape Guèye en replacement de Nampalys.



Sans être inquiétés par les Equatoriens, les lions ont fait un match sérieux et pouvaient même mener largement au score.



Sur une de ses nombreuses déboulées, Ismaïla Sarr grille la politesse aux défenseurs de la Tri et se fait faucher en pleine surface. Il prend à contre pied le gardien de buts et met le Sénégal sur les rails.