CM2022 / Programme de la 2ème journée: Chocs Qatar vs Sénégal et Pays Bas vs Equateur La deuxième journée des phases va démarrer ce vendredi avec le Groupe B à 10h GMT entre le Pays de Galles et l'Iran.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

Groupe B



Les Gallois avaient fait match nul devant les Etats-Unis, sur une égalisation de leur emblématique capitaine Gareth Bale, tandis que l'Iran a coulé devant l'Angleterre, sur le score sans appel de 7 buts à 2. Un revers à éviter pour l'une comme pour l'autre.



L'Angleterre qui se frotte aux Etats-Unis à 19h pour valider son ticket des huitièmes en cas de succès devant les américains. Ces derniers aussi peuvent prendre une option en cas de victoire. Seule la défaite est à éviter.



Groupe A





Le pays organisateur, Qatar et le Sénégal sont dos au mur. Tout autre résultat que la victoire est une mauvaise option. Si le Qatar a montré une pâle copie devant l'Equateur lors du match d'ouverture, ce sera une autre partie qu'elle voudra livrer. A moins qu'elle ne confirme faire partie des plus faibles équipes du tournoi.



Le Sénégal annoncé comme l'un des potentiels à se hisser au carré d'as a déçu pour son entrée en lice avec un revers devant le Pays Bas. Si les hommes de Cissé ne rectifient pas le tir, ce sera retour au pays illico presto. Une victoire les maintiendra en vie et le dernier match contre l'Equateur sera une vraie finale avant la lettre.



Le programme de la 2ème journée:



Groupe B

10h: Pays de Galles vs Iran

19h: Angleterre vs Etats-Unis



Groupe A

13h: Qatar vs Sénégal

16h: Pays Bas vs Equateur

