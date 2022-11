CM2022 / Record: CR7 est le 1er joueur à marquer un but dans cinq éditions différentes Il aura fallu attendre la 65ème minute de jeu pour voir le Portugal ouvrir le score face au Ghana lors de la première journée dans le groupe F.



Et c'est bien sûr Cristiano Ronaldo qui a converti le pénalty qu'il avait lui-même obtenu de manière plutôt généreuse.



L'ancien joueur de Manchester United devient le premier joueur de l'histoire à marquer un but lors de cinq Coupes du monde différentes.

