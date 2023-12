CMS : Après les 540 millions, 810 millions et 4,6 milliards FCfa disparaissent à Tivaouane et à Ouakam

Le carnage financier se poursuit au Crédit mutuel du Sénégal (CMS).



Dans un dossier fouillé de deux pages, "Libération" qui avait ébruité le scandale financier portant sur 540 millions FCfa détournés au CMS de la Médina, fait de nouvelles révélations fracassantes. Au CMS de Malick Sy, 108 membres du groupement féminin d’Astou Kounta, ont été utilisés pour détourner 540 millions FCfa.



Et à chaque opération, les « prête-noms recevaient chacun 200 000 FCfa que le banquier Moussa Sagna présentait comme des « aides financières ».



Plusieurs autres agences du Crédit mutuel sénégalais sont également touchées. Après celle de Médina, il a été débusqué un crédit illégal de 4,6 milliards FCfa à l’agence de Ouakam. Les agences de Colobane et de Fass sont aussi concernées.



A l’agence CMS de Tivaouane, un trou de 810 millions FCfa a été décelé. Le détournement implique des salariés souteneurs du DG. Ils sont également impliqués dans l’affaire des gages de bijoux de la caisse de Malick Sy. Dans cette affaire, aucune poursuite judiciaire n’a été enclenchée.













Senenews

