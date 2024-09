Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CNRA : Babacar Diagne annonce son départ Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 00:08 | | 0 commentaire(s)| Ce 30 septembre 2024, j’ai eu l’honneur d’échanger avec des responsables des autorités actuelles sur ma volonté de respecter la loi régissant mon mandat à la tête du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). En effet, conformément à la loi portant création du CNRA, il est stipulé que : « La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable, ni révocable ». Ainsi, mon mandat, en tant que Président du CNRA, est arrivé à terme au cours de ce mois de septembre 2024.

In extenso, le message de Babacar Diagne



« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Président de la République et à son gouvernement, qui ont répondu favorablement à ma demande de quitter la présidence du CNRA à l’échéance légale de mon mandat, conformément à la réglementation. Fidèle au respect scrupuleux de la loi, j’ai sollicité la compréhension des autorités et ai obtenu leur accord pour ne pas prolonger ma mission au-delà de la durée prévue.



Cette opportunité me permet également de rendre hommage à mes collaborateurs, notamment aux huit Membres du Collège, dont l’engagement et la compétence ont permis d’assurer, six années durant, la régulation du paysage audiovisuel sénégalais avec rigueur et impartialité. Leur contribution collective et individuelle a été essentielle pour accomplir les objectifs de régulation qui nous ont été assignés. Je tiens aussi à saluer le personnel administratif et technique du CNRA, dont le soutien infaillible a été déterminant dans l’accomplissement de notre mission.



Mon expérience dans le secteur audiovisuel et dans d’autres domaines m’a permis d’apporter une contribution utile au service de cette mission. Je ne saurais clore cette page sans évoquer la mémoire de mon prédécesseur, Babacar Touré, un véritable défenseur de la liberté de la presse. C’est lui qui, dans un ultime acte de confiance, proposa mon nom au Président de la République pour me succéder . »

















