COFINA CELEBRE SES DIX ANS : Résilience et réussite au menu des 10 ans du Groupe

Une histoire de vie

Tout est parti d’un pari fou en 2014 a-t-il révélé. « Je me souviens avoir fait deux ans sans toucher de salaire. Notre parcours a été guidé par des valeurs solides », a confié le Pdg de Cofina. Lors de la cérémonie, il a confié que celui qui privilégie son confort matériel à la satisfaction du travail bien fait, perdra bientôt tous les deux.



« Je me souviens qu’un jour, quand l'agrément a mis deux ans et qu’on devait payer les salaires, je suis allé vendre mon appartement à Paris, pour remettre de l’argent dans la filiale », a déclaré Jean Luc Konan. En effet pour lui, le rôle de l’entrepreneur est de trouver des solutions quand il y a des problèmes. En cela, il a ajouté que l’autre versant de Cofina, c’est aussi une histoire d’hommes, une aventure qui a touché des gens de différentes façons et a transformé leur condition de vie.



« En 2015, un an après le lancement de Cofina, je rêvais d’atteindre les 10 milliards de FCfa en dix ans », a rappelé M. Konan. Un rêve qui est désormais réalisé. Pour cet ivoirien qui a su faire de Cofina le modèle panafricain de la finance inclusive, le Groupe a beaucoup évolué.



Au terme d’un passionnant storytelling, qui a pointé le rôle décisif de nombreux « cofinois » de l’ombre ( ou aujourd’hui disparus) à qui un hommage a été rendu , Jean Luc Konan souligne que « Aujourd’hui en incluant les 2 groupes cumulés Cofina et Neemba, représentent 5000 collaborateurs de 41 nationalités. Avec un staff de 2400 personnes pour Cofina et près de 500 milliards de total bilan et 16 milliards de résultat avant impôt en 2023.

Des motifs de fierté, mais aussi de challenges encore plus ambitieux pour les dix ans de maturité.

