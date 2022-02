COJER Saint-Louis : Tenza Diakhate demande la tenue d'une assemblée générale et déclare sa candidature ... Mes chers domou ndar, chèrs militants et chères militantes

Nous souhaitons aujourd'hui nous adresser à vous.

Il y’a moins d’un mois que les élections locales ont eu lieu et le candidat Mansour Faye s’en est sorti avec une victoire éclatante .



Les législatives se profilent à l’horizon et la jeunesse de saint Louis a rendez vous avec l’histoire.



Depuis plus d’une semaine, la Cojer de saint Louis fait face à des remous de bataille générationnelle. Nous réclamons l’alternance générationnelle et non la continuité d’un vieux jeune qui a montré ses limites.



Un débat légitime s’est posé pour une Cojer plus dynamique et plus présente sur le terrain politique..." Cojer bou Besse lanou wakh"



L’inertie de la cojer ne fait plus aucun doute , raison pour laquelle , nous avons pris notre courage à deux mains afin de poser ce débat légitime en invitant tous les jeunes républicains autour d’une table pour une Cojer debout , forte et inclusive... Un pouvoir de vieux jeunes enfermés dans ses certitudes, a touché à tout sans rien régler Cojer Saint Louis ne mérite pas ça du tout.."dafaye diekh la wakh"



Il est temps, il est grand temps que cela change vraiment.



Nous jeunes républicains nous proposons dans les plus brefs délais une assemblée générale pour réfléchir sur une nouvelle Dynamique.



Oui et Oui, la Cojer connait des heures difficiles car nous avons une structure de jeune inerte pour ne pas dire inexistante.

Mais nous allons nous battre de toutes nos forces et faire de la cojer une structure politique efficace, capable de porter les combats des jeunes , de notre parti et de notre chère ville.



Osons débattre sans rancune ni commérage. Le repli sur soi , le découragement , le désengagement et la démotivation ne règlent rien et ne font que nous séparer , nous frustrer davantage...



Aujourd’hui. l’opportunité nous est donnée pour montrer aux responsables et à Mansour Faye que le parti regorge de jeunes engagés , dynamiques et compétents .... pour l’accompagner dans sa politique de jeunesse...



En conséquence, l’organisation d’une assemblée générale est inévitable afin d’engager une discussion, un dialogue, un échange sur une Cojer de tous les jeunes et pour tous les jeunes....



"nakh Cojer bou bess lanou wakh".

En trame : Cojer Saint Louis , moi Tenza Diakhaté, je déclare ma candidature.



