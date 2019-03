COLONEL NDAO RECLAME 1 MILLIARD F CFA POUR CITATION ABUSIVE Si le patron de D-média réclame 100 millions au titre de dommages et intérêts, le gendarme à la retraite demande la somme d’un milliard de francs Cfa pour citation “abusive’’ et “vexatoire’’.



Après plusieurs renvois, la procédure pour diffusion de fausses nouvelles, initiée par Bougane Guèye Dany contre le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, a été jugée, hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar.



C’ est un colonel Abdoulaye Aziz Ndao très remonté qui a comparu, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. L’auteur du livre “Pour l’honneur de la gendarmerie’’, attrait pour diffusion de fausses nouvelles, en veut à son accusateur Bougane Guèye Dany. Du moins pour cette énième procédure que le patron de D-média a initiée contre lui, alors qu’il se dit innocent. Le colonel de la gendarmerie à la retraite est trainé en justice, suite à une sortie médiatique. “Candidat à l’élection présidentielle, le leader de Gueum Sa Bopp doit être un exemple de probité et d’honnêtement (…). Bougane Guèye ne peut pas prétendre être milliardaire et défendre les causes sociales et religieuses, en devant luimême de l’argent à une personne qu’il ne connaît ni d’Adam ni d’Eve’’. Ce sont les propos incriminés, mais le colonel a clamé son innocence. “Je ne reconnais pas les faits’’, a-til lancé au juge avant de déclarer : “Je veux recadrer les faits. J’ai écrit un livre qui a été piraté. J’ai porté plainte contre ‘Actunet’ qui a été condamné à 20 millions,il y a5ans.Bougane a initié une dizaine de procédures que je considère comme des harcèlements pour ne pas me payer. Le9septembre, toutes les procédures ont été réglées et Bougane m’a proposé un moratoire sur 5 mois que j’ai rejeté.’’



ATTAQUE A TRAVERS L’EMISSION “TEUSS’’



Poursuivant son récit, le colonel Ndaw a indiqué que le plaignant ne s’est pas limité là, car il a utilisé ses organes de presse contre lui. “Il est allé dire que le gouvernement m’utilisait pour s’opposer à sa candidature’’, se désole-t-il, avant de marteler : “Je suis un retraité de la gendarmerie. Je n’ai rien à voir avec l’Etat, ni avec la politique.’’ Outre les attaques à travers l’émission “Teuss’’, le colonel Ndaw a fait savoir que même sa vieille mère de 90 ans était harcelée, car, tous les vendredis, un huissier s’y rendait. “C’est indigne et pas honorable de sa part, alors que j’ai mon adresse’’, a-til fustigé. Et justement, à travers sa sortie, il a voulu dire que le groupe de Bougane lui doit de l’argent. “C’est tout ce que j’ai dit. Je n’ai pas voulu qu’il utilise mon nom à des fins politiques. Je n’ai pas diffusé de fausses nouvelles.



Dans cette affaire, il est très difficile de distinguer Bougane et les entreprises’’, a soutenu le colonel Ndaw. “Tout ce qu’il a développé ne rentre pas dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. Je loue son courage, c’est une personne que je respecte beaucoup, mais l’article a porté préjudice à Bougane. Car il a insulté, alors que dans le jugement, son nom n’y est pas cité’’, a répliqué Me Alioune Badara Fall.



Pour le préjudice, il a réclamé la somme de 100 millions. Me Bamba Cissé estime que, dans cette affaire, son client est la victime. “Ils ont trainé dans la boue le colonel qui a servi sous les drapeaux. Son livre a été piraté par ‘Actunet’. Il s’agit d’un plagiat d’une œuvre intellectuelle’’, a déploré la robe noire. Soutenant que “c’est être de mauvaise foi que de dire que Bougane est différent de ses sociétés’’. Me Cissé estime que le journaliste “ne respecte pas la justice et mérite une condamnation’’.



Pour lui, le colonel Ndaw a une obligation d’honneur de lui rappeler l’argent qu’il lui doit, puisqu’il prône la probité. Jugeant la procédure “abusive et vexatoire’’, il a réclamé 1 milliard de francs Cfa et la publication de la décision dans des journaux. Car, justifie-t-il, “il sera beaucoup plus humble’’. Le tribunal rend son délibéré le 9 avril.



