COMMUNIQUÉ AND LIGGEY SÉNÉGAL AK RACINE (ALSAR), sur le convoi de la coalition Pastef attaqué à Koungheul

Le mercredi 30 octobre 2024, à Koungheul, le convoi de la coalition Pastef a été attaqué.



La liste indépendante ALSAR avec comme tête de liste Mamadou Racine Sy, condamne vigoureusement cette agression en porte-à-faux avec la campagne électorale apaisée que notre mouvement a toujours prônée.



Au cours de sa première prise de parole dans les locaux de la RTS Télévision nationale, Mamadou Racine Sy avait appelé à une campagne fair-play, pour un Sénégal de paix, de concorde et de cohésion nationale.



Le Leader d'ALSAR avait ainsi rappelé que les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, n’étaient qu’une étape dans la vie d’une nation et qu’à l'issue de ces joutes électorales, le Sénégal devrait en sortir grandi, avec une démocratie renforcée et rayonnante.



Face aux multiples enjeux de l’heure, ALSAR lance un appel pour un débat public, basé essentiellement sur la force de l’argument en lieu et place de l’argument de la force.



La liste indépendante ALSAR invite les partis, coalitions et tous les acteurs en compétition, à travailler ardemment pour la pacification du jeu politique et à œuvrer pour un climat social apaisé, afin de relever les innombrables défis économiques auxquels le Sénégal reste confronté.













LE DIRECTOIRE NATIONAL D'ALSAR



