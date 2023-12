COP28 - Face aux effets du changement climatique : Les acteurs souhaitent trouver les dispositions nécessaires pour rendre opérationnel le « fonds pertes et dommages »

S'exprimant lors d'un événement parallèle sur l'évaluation des pertes et des dommages : défis méthodologiques et perspectives, il a déclaré : « La COP28 a commencé positivement, avec l'adoption des recommandations du Comité de transition sur les pertes et les dommages ; le fonds pour les pertes et les dommages, avec des engagements de financement s'élevant à plus de 400 millions de dollars jusqu'à présent, marque le début d'une ère très importante dans nos efforts pour lutter contre le changement climatique et son impact.



Les « pertes et dommages », les dommages infligés par le changement climatique qui vont au-delà de ce à quoi les gens peuvent s'adapter, fait référence à une gamme d'impacts, y compris les vies perdues ; les coûts monétaires liés à la destruction des infrastructures, des bâtiments, des cultures et d'autres biens ; la perte d'écosystèmes et de cultures, et ainsi de suite.



Après près de trois décennies de négociations, la COP27 est parvenue à un accord historique visant à créer et à opérationnaliser un fonds pour aider les pays à faible revenu à réagir et à se remettre des pertes et des dommages induits par le changement climatique, rapporte un communiqué de la Cea.



A l’en croire, les délégués qui se sont réunis à Dubaï pour la COP28 le 30 novembre 2023 ont convenu de l'opérationnalisation d'un fonds qui aiderait à indemniser les pays vulnérables confrontés aux pertes et aux dommages causés par le changement climatique en veillant à ce que les infrastructures vitales puissent être reconstruites ou remplacées par des versions plus durables.



« Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de travail à faire pour rendre le fonds opérationnel. Nous sommes optimistes qu'avant la fin de cette COP, nous aurons convenu des dispositions nécessaires pour rendre le fonds opérationnel et recevoir plus d'engagements pour le rendre financièrement viable », a-t-il déclaré.



Selon M. Gatete, les projections montrent que les coûts économiques du changement climatique dans les pays en développement atteindront entre 290 et 580 milliards de dollars américains par an d'ici 2030. Il est donc nécessaire, selon lui, d'augmenter rapidement le financement des pertes et des dommages, y compris la diversification des sources de financement et la mobilisation des ressources nationales.



La représentante de l'AUDA-NEPAD, Estherine Fotabongs, a déclaré que les questions de gouvernance, de capitalisation et d'opérationnalisation doivent être abordées, car 200 milliards de dollars américains sont nécessaires pour que le fonds de pertes et dommages devienne opérationnel. « La capacité d'accès de l'Afrique est limitée. Nos États membres ont des idées de programmes pour les emballer avec les bons ingrédients, mais nous voulons sortir des expériences passées qui ont rendu l'accès au financement difficile », a déclaré Fotabong.



Elle a également souligné la nécessité de renforcer la capacité des États membres à accéder au fonds grâce à une forte collaboration avec Afreximbank et d'autres acteurs ; et l'importance de centraliser la science en définissant la méthodologie d'accès au financement.



M. Gatete a informé la réunion que la Cea travaille à la mise à jour de la méthodologie basée sur le modèle qui a été initialement développée en 2013 « pour aider à fournir des informations précises dans la prise de décision concernant l'allocation des fonds. En outre, la Cea contribue aux progrès de la science de l'attribution afin d'améliorer l'exactitude des évaluations des pertes et des dommages ». Le communiqué ajoute que la Cea aide également les États membres à renforcer leurs capacités et à améliorer leur accès au fonds, y compris en soutenant les initiatives de renforcement de la résilience, de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures et des écosystèmes.



« Ces efforts sont cruciaux pour la réussite de l'opérationnalisation du fonds et la Cea reste déterminée à aider les États membres africains à renforcer leurs capacités pour bénéficier pleinement de l'opérationnalisation du fonds », a déclaré M. Gatete, ajoutant que « nous nous engageons à soutenir le Groupe africain de négociateurs dans son travail sur les pertes et les dommages ».

