CORONAVIRUS : 1 cas de décès, 15 nouveaux cas confirmés au Sénégal - Situation du jour ce 01-04-2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 11:09 | | 1 commentaire(s)|

La liste des personnes atteintes du coronavirus s’allonge au Sénégal. Ce mercredi, 15 nouveaux cas ont été testés positifs sur les 195 prélèvements effectués.



« Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu ce mercredi 01 avril, les résultats des examens virologiques suivants : sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s’agit d’un (1) cas importé et de quatorze (14) cas contacts suivis par nos services », a annoncé le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé, Docteur Alyose Diouf.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos