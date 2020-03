CORONAVIRUS : Cheikh Ahmed Tidiane Ba contribue pour 100 millions à la lutte ( CDC ) SANTE/DON : Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et de Consignations, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, par ailleurs, responsable politique à la Médina a réagi à l’appel du chef de l’État en participant à l’effort de guerre contre le convid-19.



En effet, le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Consignation a remis, jeudi, un chèque de 100 millions de Francs CFA au ministre de la Santé et de la prévention Abdoulaye Diouf Sarr.



