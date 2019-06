COS-PETRO-GAZ : Macky Sall recommande l'élargissement du Comité d’Orientation Stratégique à la société civile et à l'opposition

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement son attachement prioritaire à la préservation durable, ainsi qu’à l’exploitation optimale et transparente de nos ressources naturelles, hier lorsdu Conseil des ministres.

A ce titre, il a indiqué l’urgence d’introduire dans le circuit législatif, le projet de loi portant répartition des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières avec la prise en compte des générations futures. Dans le même ordre d’idée le Chef de l’Etat a confirmé et rappelé sa décision d’élargir le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l’opposition.



Macky Sall , dans sa volonté de préserver nos massifs forestiers, et de renforcer, les actions de contrôle de l’exploitation de nos forêts, à travers une application rigoureuse et inclusive du code forestier, et la relance pragmatique des campagnes de reforestation, a instruit le Ministre de l’Environnement, et du Développement durable, de prendre toutes les dispositions utiles, pour une bonne préparation de la journée de l’arbre.



Libération





