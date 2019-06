COS-PETROGAZ : Les précisions de la présidence de la République

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 22:03

Certaines rédactions de la place ont laissé entendre que la décision d’élargir le Comité stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ), créé par le Président de la République, à la société civile et à l’opposition, découle de la controverse née de la diffusion du magazine de BBC.



C’est plutôt à l’occasion de la journée de Concertation nationale sur le pétrole et le gaz à Diamniadio, le 12 juin 2018, soit bientôt un an, que le Chef de l’Etat a décidé que COS-PETROGAZ sera élargi à la société civile.





Allant plus loin, le Président de la République a proposé, comme en attestent les comptes rendus de la presse, d’élargir le COS-PETROGAZ à l’opposition, à l’occasion du lancement du Dialogue national le 28 mai 2019.





Ces décisions sont ainsi bien antérieures à la diffusion du magazine de BBC le 3 juin 2019. Elles résultent d’une option politique et d’une volonté de transparence dans la gestion des ressources naturelles, le pétrole et le gaz en particulier, depuis la prise de fonction du Président de la République le 2 avril 2012.





Il convient de rappeler, par ailleurs, que c’est dès octobre 2013 que le Sénégal a adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), entre autres actes posés telle la publication de tous les contrats signés dans ce secteur.









