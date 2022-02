COVID-19 : 11 398 ménages bénéficiaires du Cash transfert exceptionnel: L’Etat soulage Kédougou

A Kédougou, l’exécution de deux nouveaux projets dans le cadre de l’appui à la résilience des ménages et des groupes vulnérables contre le Covid-19, va soulager des milliers de personnes. Il s’agit d’un Cash transfert exceptionnel Covid-19, qui va toucher 11 mille 398 ménages. Il y a aussi le projet Yokk koom koom, qui vient compléter le Programme national de bourses de sécurité familiale.



Lancés hier à Kédougou, ces deux projets sont des piliers du système de protection sociale et vont accroître l’accès des ménages pauvres et vulnérables, à des programmes de transferts ciblés pour les aider à faire face aux besoins conjoncturels. « Pour le Cash transfert exceptionnel Covid-19, c’est 80 mille FCfa par ménage Rnu (Registre national unique) du Sénégal, une seule fois dans l’année.



Le projet Yokk koom koom va accompagner les ménages bénéficiaires de la bourse, par un ensemble d’activités de renforcement de capacités et de financements pour aller vers l’autonomisation. C’était un projet qui était en pilote dans quatre régions du Sénégal. Et aujourd’hui, il est en train d’être étendu dans l’ensemble du pays. Les bénéficiaires de ces programmes sont 1658 ménages dans toute la région de Kédougou », révèle Mamadou Boye Diallo, coordonnateur du Pôle régional Kédougou et Tambacounda de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn).



Saer Ndao, Gouverneur de la région de Kédougou, détaille la conception et la mise en œuvre de la phase opérationnelle de ces deux opérations. « Ça sera du cash transfert. Je pense qu’à ce niveau, il nous faut un peu échanger pour prendre les devants, afin d’éviter les dérives et certains dérapages.



En vue de mettre aussi les bénéficiaires à l’aise pour pouvoir recevoir correctement et tranquillement au moment opportun, leur appui. Il fallait aussi discuter sur les modalités de ciblage, de mise en œuvre et de prise en charge du programme Yokk koom koom. Tout cela a été fait et partagé. A l’issue de cette rencontre, nous sommes satisfaits. Les gens sont sortis avec beaucoup plus d’informations, pour bien accompagner le programme », note Saer Ndao.



Cœur minier du Sénégal, la région de Kédougou fait pourtant partie des zones les plus pauvres du pays. Et la pandémie actuelle a exacerbé cette situation. D’après la Banque mondiale, la pandémie du Covid-19 a poussé jusqu’à 40 millions de personnes dans l’extrême pauvreté sur le continent et l’on estime que chaque report d’un mois de la levée des mesures de confinement, coûterait à l’Afrique une perte de 13,8 milliards de dollars de Produit intérieur brut.











