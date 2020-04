COVID-19 : Le Sénégal enregistre un deuxième décès "La victime est une dame, âgée d’un peu plus de cinquante ans. Tout comme Pape Diouf, elle était internée au centre de traitement et d’isolement aménagé au sein du Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Fann".

