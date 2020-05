COVID-19-Rebondissement dans le « cas » Aliou Sall : son chauffeur catégorique « Je n’ai pas été testé positif, je ne l’ai transmis à personne ! » Alors que du bruit continue de circuler sur sa maladie, voilà une position outrée qui fera rebondir des commentaires sur le Coronavirus chopé par la famille d’Aliou Sall, le maire de Guédiawaye et frangin du président Macky.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant à l’information lui imputant l’origine de la contamination de Mme Sall et son mari, son chauffeur a catégoriquement dégagé en touche.



Mieux il s’est même lavé à grande eau : « Je n’ai pas été testé positif, donc je n’ai transmis à personne le virus ! »

Leral.net insistant sur les sources proches de la famille qui ont confirmé cette version, le chauffeur s’est indigné de cette accusation et précise même que Mme Aïssatou Sall est depuis quelques temps détentrice d’un permis de conduire et mieux, quand c’est lui (le conducteur) qui pilote la voiture, elle est toujours derrière.



Avec cette réaction et sa position réfutant une transmission dont il n’est pas l’auteur se crée un autre rebondissement : où est-ce que Mme Aliou Sall a bien pu piqué ce virus alors ?

Ce cas communautaire devient inquiétant alors !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos