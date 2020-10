COVID-19 / Situation du jour: huit nouveaux cas notés, les malades sous traitement en dessous des 1000 cas La bonne nouvelle relative à la tendance baissière se confirme. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a fait le point du jour sur la pandémie de Covid-19 au Sénégal, huit nouveaux cas seulement ont été notés, les malades sous traitement sont maintenant en dessous des 1000 cas.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 14:13

En effet sur plus de 1017 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, dont 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé, 5 cas issus de la transmission communautaire, 0 cas importé.



93 patients sont testés négatifs et déclarés guéris, alors que 4 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital Principal de Dakar.



L’autre bonne nouvelle est qu’aucun décès lié à la COVID-19 n’a été enregistré ce samedi 24 octobre et l’état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux, évolue positivement.



En ce dimanche, le Sénégal a enregistré 15 551 cas positifs à la COVID-19 dont 14 254 guéris, 321 morts, 1 évacué et 975 personnes encore sous traitement.



