COVID 19-Ziguinchor : Une femme en état de grossesse de neuf mois, suspectée de coronavirus Une femme enceinte de neuf (9) qui souffrirait de pneumonie qui serait causée par la maladie du coronavirus a été mise hier, dimanche 19 avril 2020, en début de soirée en quarantaine à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.

«La femme était dans sa neuvième mois de grossesse lorsqu’elle a présenté une fièvre forte, une température élevée et les signes de la maladie du COVID 19. Elle a été mise en quarantaine dans une salle d’hospitalisation destinée aux des malades soupçonnés de COVID 19 à l’hôpital de la Paix. Les médecins traitant désignés pour son observation et ses soins, en attendant ses résultats qui vont être envoyés ce lundi 20 avril 2020, à l’Institut Pasteur à Dakar, ont décidé de le surveiller de très près», a indiqué nos sources médicales.

Pour l’heure, l’hôpital n’a révélé ni le nom et ni l’âge de la dame qui habite à Djibock, un quartier situé à la lisière de Ziguinchor.

