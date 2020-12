COVID-19 à l’Assemblée nationale: L’honorable députée Bineta Seck de Fatick a aussi chopé le virus Le marathon budgétaire s’est terminé timidement samedi dernier, dans un contexte où le coronavirus qui a infesté l’hémicycle, est en train de faire des ravages. Alors qu’on n’a pas fini de parler du cas du député et farouche opposant Mamadou Lamine Diallo, un autre cas touche cette fois-ci une honorable représentante du peuple.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020

En effet, « L’As » nous apprend qu’en plus de Marie Sow, Fatou Sène, Lamine Diallo pour ne citer que ceux-là, l’honorable députée Bineta Seck aussi a été testée positive.



La rumeur fait état de plusieurs autres contaminés dans le lot du groupe où s’asseyait la défunte députée «mère Loulou» de Grand-Yoff.



C’est dans cette zone que se trouvent les députés à l’image de Diop Sy, Woury Baïlo Diallo, Lamine Diallo, Adji Mbergane, entre autres. Nous souhaitons un prompt établissement à tous les malades.



