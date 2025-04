COVID-19 au Sénégal : quel impact économique et social ? Analyse détaillée du plan de résilience En réponse à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Sénégal a mis en œuvre le Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES). Doté d’un budget colossal de 1 000 milliards de FCFA, il visait à soutenir les populations vulnérables et préserver l’activité économique. Voici les principaux enseignements tirés de l’audit réalisé par la Cour des comptes.



🧺 Aide alimentaire : 69 milliards FCFA mobilisés

L’État avait prévu une distribution massive de vivres à plus de 1,1 million de ménages vulnérables. Si le programme a bien été exécuté, des irrégularités dans l’identification des bénéficiaires ont été constatées, notamment des doublons et des cas de bénéficiaires non inscrits sur les listes sociales​.



Le rapport note aussi une surévaluation du coût de certaines denrées, ce qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de bénéficiaires réels par rapport aux prévisions initiales.



💸 Soutien aux entreprises : 100 milliards FCFA au secteur privé

Plusieurs fonds ont été mis en place pour atténuer les effets de la crise sur les entreprises :



-Fonds de garantie géré par le FONGIP;

-Prêts subventionnés par la DER/FJ et d'autres institutions;

-Report des charges fiscales pour les PME.



Cependant, la transparence sur les critères d’attribution reste faible. Le rapport mentionne des cas d’entreprises bénéficiaires n’ayant pas subi de pertes avérées, remettant en cause l’équité du soutien public​



🏙️ Appui aux collectivités territoriales

Un financement de 10 milliards FCFA a été mis à la disposition des collectivités pour lutter localement contre la pandémie (hygiène, sensibilisation, soutien communautaire). Là encore, la Cour note l’absence d’outils de suivi clairs et des retards dans les décaissements.



📉 Conséquences sociales

- La pandémie a exacerbé les inégalités déjà existantes :

- Hausse de la pauvreté monétaire dans les zones urbaines;

-Baisse des revenus dans l’économie informelle;

- Perturbation de la scolarisation dans plusieurs régions rurales.



Malgré les aides d’urgence, la couverture n’a pas été suffisante pour absorber le choc, notamment chez les populations vivant de l’économie journalière.



📌 Recommandations

- La Cour des comptes recommande :

- Une refonte du Registre national unique (RNU) pour mieux cibler les populations à aider;

- Une rationalisation des prix dans les achats publics;



Des mécanismes de suivi transparent des aides au secteur privé.



Le PRES a permis d’éviter un effondrement économique en 2020, mais sa mise en œuvre a souffert de problèmes structurels : ciblage défaillant, manque de transparence et lenteur administrative. La crise a montré l’urgence de réformer les filets sociaux et d’accélérer la formalisation de l’économie informelle.

