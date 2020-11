COVID-19 et ouverture des classes: L’UNICEF appuie le Ministère de l’Education nationale pour une nouvelle année scolaire sécurisée Compte tenu du contexte de la COVID-19 et des protocoles sanitaires mis en place pour la rentrée scolaire, le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) a accompagné en dotation tous les établissements scolaires publics pour les niveaux élémentaire et moyen – soit 9,646 établissements – ainsi que de 1,765 structures préscolaires et 655 daaras, en kits d’hygiène, à l’échelle du territoire national.

Ces kits d’hygiène incluent notamment des dispositifs de lavage de mains (3,074), des cartons de savons (27,942), et des flacons de gel hydro-alcoolique (31,359), afin de contribuer à la sécurisation des environnements d’apprentissage pour tous, élèves comme enseignants, et de permettre une réouverture des écoles dans les meilleures conditions



D’après le communiqué reçu, c’est à l’occasion de la rentrée officielle des élèves en ce jeudi 12 novembre, marquant le début de la nouvelle année scolaire 2020-2021 pour près de 4 millions d’enfants, que Mme Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF, participe à une visite de supervision de la rentrée scolaire au sein de plusieurs établissements de l’académie de Dakar avec M. Mamadou Talla, Ministre de l’Education Nationale.



Ces appuis sont rendus possibles grâce au soutien financier de plusieurs partenaires parmi lesquels notamment le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) et l’Agence Française de Développement (AFD), la coopération canadienne (AMC), et la coopération coréenne (KOICA).

Plus de 2 000 établissements ont déjà commencé à bénéficier de ces appuis, lesquels continueront d’être déployés au cours des prochaines semaines. Ces dotations viennent en complément des dotations déjà effectuées au mois de juin dernier, dans le cadre de la réouverture des classes d’examen, au bénéfice alors de 1 472 établissements et des 14 Centres Régionaux de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE) du Sénégal.



La Représentante de l’UNICEF appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation « afin que tous ensemble - Etat, collectivités territoriales, communautés, parents, enseignants, partenaires au développement - nous puissions permettre la réouverture des établissements dans le respect des protocoles mis en place avec les autorités sanitaires, et assurer à chaque enfant la possibilité de reprendre leur scolarité dans un environnement garantissant leur protection, leur bien-être, et leur plein épanouissement ».



Selon toujours le document, pendant les 8 mois qui se sont écoulés depuis la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires (hormis la reprise partielle pour les élèves des classes d’examen intervenue au mois de juin), l’UNICEF a travaillé étroitement avec le Ministère de l’Education nationale, pour permettre le déploiement et l’extension des solutions d’apprentissage à distance visant à assurer la continuité pédagogique du plus grand nombre d’élèves - particulièrement les enfants les plus vulnérables et les plus affectés par la fracture numérique - , dans le cadre du dispositif national « Apprendre à la Maison ».



A ce titre, l’UNICEF a permis notamment la mise en place d’un programme national d’enseignement par la radio, en collaboration avec le réseau national des radios communautaires (URAC), au bénéfice d’environ 1 million d’enfants, la reproduction de cahiers d’exercices et l’organisation de cours de soutien pendant les vacances au bénéfice de plus de 200 000 élèves, ainsi que l’accompagnement et la dotation de 360 élèves handicapés et de 275 élèves maîtres, en matériels technologiques adaptés.



Mme Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF, a souligné les enjeux de la relance des services sociaux de base, du renforcement et de la diversification des dispositifs d’apprentissage à distance et de la préservation du capital humain indispensable au développement du Sénégal.



